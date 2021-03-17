Двое несовершеннолетних отравились угарным газом в Кантемире

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Инцидент произошёл накануне в селе Готешть.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в доме, где находились 8-летняя девочка и 17-летний парень, использовалась неисправная печь, что и стало причиной отравления. На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавших госпитализировали. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники ГИЧС установили, что на печке были трещины. Это, вероятнее всего, стало причиной отравления угарным газом. В связи с этим спасатели призывают население строго соблюдать правила использования печей и отопительных установок.

По данным ведомства, с начала 2021 года более 40 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, получили отравление продуктами горения в результате использования неисправных отопительных установок.

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