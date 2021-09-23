Двое несовершеннолетних “обчистили” машину односельчанина

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Из автомобиля, припаркованного у частного дома в селе Воронково, были похищены автомагнитола, ручной насос и полтора блока сигарет. Хозяин Opel, 60-летний житель села, о случившемся правоохранителям не заявлял.

Однако спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска сами пришли к потерпевшему. О краже из его машины они узнали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проверяя информацию по другому преступлению. Пожилой сельчанин рассказал, когда и как обнаружил пропажу, пояснил, что авто злоумышленники открыли путём подбора ключа.

В тот же день правоохранители нашли и вернули часть украденного. Ручной насос изъяли по месту жительства одного из подозреваемых, 17-летнего жителя села. Установили и личность 14-летнего сообщника, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В совершении преступления несовершеннолетние сознались. Пояснили, что сигареты выкурили, а магнитолу неудачно подсоединили к колонке и она сгорела.

Как оказалось, старший из приятелей ранее был судим за угон. Правоохранители проверяют юных нарушителей закона на причастность к аналогичным преступлениям.

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