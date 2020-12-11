Двое несовершеннолетних иностранцев пытались попасть в Европу, спрятавшись в грузовике (ВИДЕО)

0

Инцидент произошёл в пункте пересечения границы “Джурджулешты-Галац”.

На въезде в Молдову остановили грузовик, следовавший транзитом из Турции в Россию. За рулём был 48-летний водитель-молдаванин. Во время проверки пограничники услышали подозрительный шум, доносившийся из прицепа. Внутри оказались двое подростков без документов.

Как выяснилось, граждане Египта 14 и 16 лет пытались нелегально попасть в Италию. Они незаметно забрались в прицеп фуры с запасами еды и воды, спальными мешками и даже мобильными телефонами. Однако, проведя в дороге несколько дней, уставшие подростки решили “попроситься наружу” и стали стучать в стенки трейлера.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.