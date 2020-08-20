Двое нарушителей заплатят штрафы за поддельные права

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Пограничники в один день поймали двоих граждан с поддельными документами.

Первый случай был зарегистрирован в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”. У 24-летнего гражданина Румынии, пассажира автобуса “Молдова-Германия”, нашли водительские права с признаками подделки. Мужчина признался, что годом ранее купил документ у незнакомца за 1 500 евро.

В тот же день в пункте пропуска Тудора-2 остановили водителя грузовика с поддельными водительскими правами. 42-летний житель Кишинёва признался, что “сделал” документ за 150 евро.

В обоих случаях документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Расследование продолжается.

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