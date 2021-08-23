Двое мужчин задержаны за наркосбыт и незаконное хранение оружия (ВИДЕО)

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Двое уроженцев Новых Анен были задержаны в рамках дела об обороте наркотиков и хранении оружия. Мужчины входили в преступную группировку, занимавшуюся сбытом марихуаны и метамфетаминов в особо крупных размерах.

В ходе обысков полиция изъяла около 50 граммов марихуаны, 35 граммов метамфетамина, электронные весы, деньги и незаконно хранимое оружие. Также был наложен арест на транспортную единицу, которую использовали в противозаконной деятельности.

Виновным грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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