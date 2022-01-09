Двое мужчин пострадали в результате пожара на Рышкановке

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Возгорание произошло минувшей ночью в квартире общежития на улице Студенческой. На место ЧП прибыли три пожарных расчёта.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в квартире площадью 12 кв.м. на втором этаже. Пожарным удалось спасти двух мужчин, которые находились в пылающей квартире. “Скорая” отвезла пострадавших в больницу. Один из них получил ожоги на 15% поверхности тела, а второй получил отравление угарным газом. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Пожар был ликвидирован. Причина и обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 35 чрезвычайных ситуациях.

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