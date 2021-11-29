Двое мужчин пострадали от взрыва газовой горелки: один скончался в больнице

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Трагедия произошла в субботу в Незавертайловке. Два друга приехали на выходные убрать дачный участок от листвы.

Владелец дачи решил приготовить кофе на переносном газовом баллоне. Когда не удалось разжечь горелку, мужчина открутил её. Произошёл взрыв. Взрывной волной друга отбросило на улицу, на хозяине загорелась одежда.

С ожогами тела III степени 58-летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Спустя сутки он скончался. Другой пострадавший 65 лет с ожогами 20% тела II степени проходит лечение, пишет пресс-центр МВД ПМР.

По одной из версий, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Разбирательство продолжается.

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