Двое мужчин попались на границе с “липовыми” правами

0

Оба инцидента зарегистрировали на погранпереходе “Паланка”.

На въезде в Молдову 38-летний гражданин Украины за рулём BMW предъявил водительские права. Дополнительная проверка показала, что удостоверение поддельное. Мужчина рассказал, что получил права около двух лет назад вместо удостоверения, которое потерял. Иностранцу разрешили продолжить путь в качестве пассажира.

Во втором случае при выезде из Молдовы проверили 26-летнего жителя Теленешт. При нём обнаружили украинское водительское удостоверение с явными признаками подделки. Молодой человек заявил, что получил права в автошколе в Украине, заплатив 7000 гривен.

Документы были изъяты и отправлены на экспертизу, разбирательство продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.