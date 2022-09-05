Двое мужчин покончили с собой за сутки

Двое мужчин покончили с собой за сутки

Сразу два человека в Молдове свели счёты с жизнью за последние сутки.

Так, в частном доме в селе Табаны Бричанского района было найдено тело 37-летнего мужчины без следов насилия. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Второй погибший родом из села Избиште Криулянского района. 40-летний мужчина повесился в подвале своего дома, передаёт gagauzinfo.md.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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