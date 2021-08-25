Двое мужчин покончили с собой за последние сутки

Двое мужчин покончили с собой за последние сутки

Трагические инциденты произошли в Резине и Фалештах. 

В первом случае 53-летнего мужчину нашли повешенным во дворе собственного дома в селе Сыркова Резинского района. На теле не было следов насильственной смерти. Правоохранители рассматривают версию суицида.

Во втором случае 30-летнего мужчину обнаружили повешенным в лесополосе села Егоровка Фалештского района. Погибший состоял на учёте у психиатра и нарколога, ранее уже пытался покончить с собой, пишет deschide.md.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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