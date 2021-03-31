Двое мошенников из Украины украли десятки тысяч леев с банковских счетов молдаван

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Двое граждан Украины были задержаны молдавскими правоохранителями по подозрению в серии краж из банкоматов. Мужчины крепили к ним специальные установки, с помощью которых завладевали чужими денежными средствами.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, этот способ кражи называется “кэш-треппинг”. Мошенники используют алюминиевые планки, которые внешне похожи на шторку банкомата. С тыльной стороны они оклеиваются преступниками двусторонней клейкой лентой и закрепляются на отверстии выдачи наличных.

Мужчины в возрасте 30 лет и 31 года прикрепили такие установки на около 50 банкоматах в Кишинёве и в районах страны и украли таким способом более 100 тысяч леев. Подозреваемых поместили под арест на 30 дней. Им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Полиция призывает граждан Молдовы быть предельно внимательными при снятии наличных из банкоматов. Нужно внимательно осмотреть банкомат, прежде чем использовать его. Важно, чтобы на нём не было никаких дополнительных установок. А если банкомат не выдал ваши деньги, но сообщил о том, что операция прошла успешно, не нужно торопиться уходить, а немедленно сообщить об этом в банк.

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