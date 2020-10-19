Двое молдаван с ружьями и патронами в багаже попались на границе (ФОТО)

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Инцидент произошёл в конце прошлой недели на КПП “Скуляны” в Яссах. В багаже мужчин 29 и 37 лет нашли два незадекларированных пневматических ружья и три коробки с патронами.

Документов на оружие и боеприпасы у молдаван не было. Они также не знали, что необходимо разрешение на их хранение или транспортировку, пишет echipa.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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