Двое молдаван пытались попасть в Германию по фальшивым паспортам: их разоблачили на границе

Двое молдаван пытались попасть в Германию по фальшивым паспортам: их разоблачили на границе

На французской границе правоохранители остановили для проверки пассажирский автобус, следовавший в Германию. В числе пассажиров были двое граждан Молдовы.

Во время проверки наши соотечественники предъявили фальшивые румынские паспорта, сообщает echipa.md. Ещё одно поддельное удостоверение личности было обнаружено в чемодане одного из мужчин.

Нарушителей передали иммиграционной службе. Обстоятельства инцидента выясняются.

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