Двое молдаван пытались пересечь границу с купленными правами

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Их задержали сотрудники Пограничной полиции в пунктах пропуска “Леушены” и “Скуляны”.

В первом случае 29-летний уроженец Ниспоренского района предъявил водительские права, выданные властями Украины. В ходе проверки документа пограничники заметили признаки подделки. Гражданин рассказал, что не посещал автошколу, а права ему обошлись в 650 евро.

Во втором случае у 30-летнего пассажира автобуса, следовавшего в Германию, также нашли поддельное водительское удостоверение. Мужчина признался, что купил документ у посредника за 400 евро, чтобы легче устроиться на работу.

На имена нарушителей были составлены протоколы.

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