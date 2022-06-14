Двое молдаван предстанут перед судом за организацию нелегальной миграции

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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин — членов организованной преступной группы. Обвиняемые содействовали выезду четырёх граждан Турции в Польшу по поддельным молдавским паспортам.

События разворачивались в июне 2021–январе 2022 г. Мужчины предложили свои услуги гражданам Турции, предоставив поддельные паспорта для въезда в государства Европейского союза, за что получили по 4000-6000 евро с каждого “клиента”. Иностранцев везли к границе, однако в пути всю группу задержали.

Обвиняемым в организации незаконной миграции грозит штраф в размере 67 500 леев или лишение свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определённые должности на срок от 3 до 5 лет.

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