Двое молдаван предъявили на границе поддельные документы

0

На КПП “Леушены” пограничники остановили для проверки 30-летнего водителя, возвращавшегося из Польши. Мужчина предъявил водительские права. Документ оказался поддельным.

Во втором случае у 31-летнего пассажира автобуса, следовавшего в Румынию, также обнаружили фальшивый документ. Мужчина путался в показаниях, а в его бумажнике было обнаружено румынское удостоверение личности с признаками подделки.

Оба гражданина признались, что получили документы через посредников, заплатив 300 и 170 евро. На имена нарушителей были составлены протоколы, изъятые права и паспорт отправлены на экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.