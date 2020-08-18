Двое молдаван попались при попытке незаконно пересечь границу с Украиной (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали две попытки незаконного пересечения государственной границы.

В первом случае речь идёт о 24-летнем жителе Атак. Чтобы избежать судебного наказания, мужчина попытался незаконно пересечь молдо-украинскую границу. Его поймали с поличным на берегу Днестра.

Во втором случае сотрудники Пограничной полиции в Вулканештах задержали 44-летнего жителя села Кирсово Комратского района. Мужчина сообщил, что хотел навестить родственников в Украине, однако разрешительных документов на выезд у него не было.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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