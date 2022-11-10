Двое молдаван попались на краже топлива в Румынии

Двое молдаван попались на краже топлива в Румынии

Двоих граждан Молдовы задержала полиция румынского города Теюш.

Мужчины сливали дизтопливо из бака припаркованного автомобиля. На месте преступления их застал владелец машины, пишет tv8.md со ссылкой на местную прессу.

Злоумышленники успели украсть 15 литров дизельного топлива и бросились наутёк, когда их застали. Мужчин задержали и передали в руки правоохранителям. Ведётся разбирательство.

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