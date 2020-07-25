Двое молдаван попались на границе с поддельными документами

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Двух граждан Молдовы задержали при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам. Инциденты были зарегистрированы вчера на КПП “Скулень” и “Джурджулешть-Галац”.



По данным пресс-службы Пограничной полиции, к пропускному пункту “Скулень” подъехал автобус рейса Молдова-Германия, среди пассажиров был идентифицирован мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии. В результате тщательной проверки в чехле его телефона было найдено водительское удостоверение, выданное румынскими властями на имя иностранца. Правоохранители установили, что документ был сфальсифицирован. Мужчина заявил, что должен был передать документ неизвестному человеку, который находится в Германии.

В багаже ещё одного мужчины с гражданством Молдовы и Румынии пограничники нашли молдавское водительское удостоверение с признаками фальсификации. Инцидент был зарегистрирован на КПП “Джурджулешть-Галац”. К линии контроля подъехал автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 24-летний житель Глодянского района. В результате проверки в его чемодане был найден поддельный документ. Мужчина сообщил, что в 2016 году он посещал автошколу, однако экзамен сдать ему не удалось. Поэтому он решил купить права, заплатив своему инструктору 350 евро.

Фальшивые документы были изъяты. По данным фактам ведётся следствие.

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