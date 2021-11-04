Двое молдаван попались на границе с фальшивыми документами

Двое молдаван попались на границе с фальшивыми документами

Инциденты были зарегистрированы накануне на КПП “Скулень” и в Международном аэропорту Кишинёва. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, во время проверки на КПП “Скулень” у жителя Флорештского района, который находился в автобусе рейса Молдова – Испания, нашли поддельное водительское удостоверение на четыре категории транспортных средств. Мужчина пояснил, что купил документ за 50 евро, чтобы легче трудоустроиться за границей.

У другого гражданина Молдовы нашли поддельную израильскую визу. Инцидент был зарегистрирован в аэропорту. 50-летний мужчина удивился выявленному нарушению, так как, по его словам, с 2015 года визу ему выдаёт израильское агентство, с которым у него заключен трудовой договор.

Фальшивые документы были изъяты и направлены на экспертизу.

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