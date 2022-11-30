Двое молдаван попались на границе с фальшивыми документами

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Двое граждан Молдовы, которые возвращались домой из Германии, попались на границе с фальшивыми документами. Один из них купил румынское удостоверение личности, а второму получить болгарский паспорт помог работодатель. Оба инцидента были зарегистрированы накануне на КПП “Леушень”.

По данным Пограничной полиции, в первом случае был задокументирован 25-летний житель Хынчештского района. Во время проверки при нём было найдено фальшивое удостоверение личности, выданное якобы болгарскими властями. Нарушитель признался, что получил документ в Германии бесплатно через своего работодателя.

Во втором случае поддельное румынское удостоверение личности нашли у 25-летнего жителя Сорок. Мужчина сказал, что получил документ в Польше, заплатив за него 350 евро.

Обе фальшивки были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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