Двое молдаван попались на границе с фальшивыми документами

Двое молдаван попались на границе с фальшивыми документами

Инцидент был задокументирован накануне на КПП “Скулень”. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к линии контроля в сторону выезда из страны подъехал Ford Focus, зарегистрированный в Германии. В нем находились пятеро граждан Молдовы, у троих из которых было румынское гражданство.

Во время дополнительной проверки пограничники нашли два румынских удостоверения с признаками фальсификации. Одно из них было обнаружено в кошельке 25-летнего мужчины. Документ принадлежал его невесте, которая была в машине в качестве пассажира. Выяснилось, что мужчина в тайне от своей девушки купил удостоверение за 100 евро. 

Еще одно румынское удостоверение было найдено у брата водителя. Во время допроса 24-летний мужчина заявил, что купил его за 200 евро.

Оба документа были изъяты и направлены на экспертизу.

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