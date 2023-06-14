Двое молдаван помогали украинцам незаконно пересекать границу

0

Двое граждан Молдовы находятся под следствием за организацию незаконной миграции. Они за взятку помогли двум жителям соседней страны попасть в РМ.

За свою “услугу” мужчины брали по 2350 долларов США с человека. В домах подозреваемых прошли обыски, в настоящее время граждане находятся под домашним арестом. Примечательно, что один из них — бывший пограничник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.