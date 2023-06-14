Двое молдаван помогали украинцам незаконно пересекать границу

Двое молдаван помогали украинцам незаконно пересекать границу

Двое граждан Молдовы находятся под следствием за организацию незаконной миграции. Они за взятку помогли двум жителям соседней страны попасть в РМ. 

За свою “услугу” мужчины брали по 2350 долларов США с человека. В домах подозреваемых прошли обыски, в настоящее время граждане находятся под домашним арестом. Примечательно, что один из них — бывший пограничник.

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