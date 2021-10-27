Двое молдаван и гражданин Ирака организовали канал нелегальной миграции (ФОТО)

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Двух фигурантов дела об организации нелегальной миграции задержали накануне в столице. Третий фигурант и 5 граждан Сирии были пойманы на молдо-румынской границе на прошлой неделе.

В течение марта-октября этого года подозреваемые занимались организацией миграции сирийских граждан из Украины в Румынию транзитом через Молдову. В ходе спецоперации на берегу Прута был задержан гражданин РМ, в машине которого находились 5 граждан Сирии. Они не смогли чётко ответить на вопрос, что они делали в приграничной зоне.

Позже выяснилось, что иностранцы незаконно пересекли молдо-румынскую границу, переплыв реку Прут на надувных камерах. Все они были задержаны, ведётся расследование.

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