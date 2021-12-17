Двое молдаван и двое украинцев ответят за незаконный переход границы

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В пункте пропуска “Чадыр-Лунга 2” был задержан 37-летний мужчина. Житель Чадыр-Лунги незаконно пересёк границу, а ранее уже совершал подобные правонарушения.

Второго гражданина заметили таможенники в ходе наблюдения за приграничной территорией. Как выяснилось, 22-летний житель села Валя Пержей решил покинуть страну, так как разыскивался правоохранительными органами по нескольким уголовным делам.

Еще двое мужчин из Белгород-Днестровского района Украины были задержаны сотрудниками мобильного патруля. Граждане рассказали, что не собирались пересекать молдавскую границу, а просто заблудились ночью. Мужчин передали украинским пограничникам.

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