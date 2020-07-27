Двое молдаван хотели выехать за границу с фальшивыми правами, но попались с поличным

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Пограничники сорвали планы двух граждан Молдовы, пытавшихся провезти фальшивые водительские удостоверения. Инциденты были зарегистрированы вчера, 26 июля, на КПП “Джурджулешть – Галац”.



По данным пресс-службы Пограничной полиции, в воскресенье вечером к линии контроля подъехал микроавтобус рейса Кишинёв-Берлин. Среди пассажиров был 26-летний житель села Бужор Хынчештского района. При нём было найдено водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями, с явными признаками фальсификации. Подозрение подтвердилось после технической проверки документа. Нарушитель сообщил, что получил права в 2018 году, заплатив за них 400 евро.

Во втором случае пограничникам попался пассажир автомобиля, который направлялся на выезд из страны. В его личных вещах было найдено поддельное румынское водительское удостоверение. Оно было выдано на имя другого человека, который сейчас находится в Германии. По словам нарушителя, он должен был передать права по просьбе неизвестного человека.

Оба документа были изъяты и направлены на экспертизу. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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