Двое молдаван хотели пересечь границу с фальшивыми документами

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Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” обнаружили два водительских удостоверения с признаками фальсификации. Инциденты были зафиксированы на выезде из страны этим утром.

Первые сомнительные водительские права, выданные властями Румынии, нашли в ручной клади 36-летнего жителя Кишинёва. Мужчина заявил, что должен был передать документ другу в Германии.

Во втором случае у пассажира автомобиля Mercedes Sprinter ​​было обнаружено водительское удостоверение с отсутствующими защитными элементами. 43-летний молдаванин рассказал, что “приобрёл” права пять лет назад за 20 евро.

Документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Нарушителям грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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