Двое малышей появились на свет в машинах скорой помощи

Двое малышей появились на свет в машинах скорой помощи

4 августа врачи скорой помощи приняли роды у двух женщин прямо в спецавтомобилях. 

Первый случай произошёл в Трушенах. У 23-летней женщины внезапно начались роды. При содействии врачей родился мальчик.

Во втором случае у 32-летней беременной из Кантемирского района участились схватки по пути в больницу. Женщина родила в машине скорой помощи здоровую девочку.

Впоследствии обе женщины и новорождённые были доставлены в роддомы.

За последние 48 часов в Национальный центр догоспитальной медицинской скорой помощи обратилось 4 199 человек. В больницы страны доставлено 1 782 пациента, в том числе 450 детей.

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