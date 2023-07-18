Двое малышей появились на свет в машинах скорой помощи

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На выходных врачи скорой помощи помогли двоим малышам появиться на свет по дороге в роддом.

Первый случай произошёл в Шолданештском районе. Роды начались в машине скорой помощи. Благодаря помощи врачей на свет появился здоровый мальчик.

Второй случай зарегистрировали в Кантемирском районе. У беременной пятым ребёнком начались схватки. Женщина при помощи врачей родила здорового мальчика. Его состояние по шкале Апгар оценили в 8 баллов.

Всего с 10 по 16 июля в Национальный центр неотложной медицинской помощи поступило 13 595 обращений. В больницы были доставлены 5 596 пациентов, в том числе 1 183 ребёнка. Среди обращений – 2 669 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 1 951 – патологии неврологического характера (в том числе 198 инсультов), 1 302 – болезни органов дыхания.

1 406 граждан вызывали “скорую” из-за различных травм. За неделю на дорогах произошло 48 ДТП, в результате которых пострадали 67 человек, включая 19 детей. 52 пациентам понадобилась госпитализация.

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