Двое лихачей попались автоинспекторам. Один из нарушителей пытался откупиться

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В Бельцах сотрудники полиции остановили Mercedes. За рулём находился 36-летний водитель, разогнавшийся до 82 км/ч.

Чтобы “замять” дело, мужчина предложил автоинспекторам 500 леев и оставил деньги в боковой двери служебной машины. За превышение скорости нарушитель был оштрафован на 900 леев с начислением 4 штрафных пунктов.

Второй случай произошёл в Комрате. Водитель на BMW ехал со скоростью 114 км/ч. 35-летнего мужчину оштрафовали на 1500 леев и начислили 5 штрафных пунктов.

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