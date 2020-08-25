Двое юных угонщиков решили покататься на чужом автомобиле. За “шалость” придётся ответить родителям

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Житель села Тея сообщил правоохранителям об угоне автомобиля. Сельчанин припарковал свой Volkswagen на улице, а на следующий день машины на месте не оказалось.

Вскоре удалось обнаружить объявленное в розыск авто. За рулём был 13-летний подросток, пишет mvdpmr.org. В качестве пассажира рядом сидел его 9-летний приятель.

Как выяснилось, младший “угонщик” знал, что хозяин не закрывает транспортное средство. В салоне ребята нашли ключи и отправились кататься. Проехали несколько кварталов, затем бросили автомобиль, а сами отправились тратить найденные в машине деньги. Юные правонарушители пояснили, что Volkswagen намеревались вернуть на место, но не успели.

Оба подростка поставлены на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. За их противоправные действия предстоит ответить родителям.

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