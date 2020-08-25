Двое юных угонщиков решили покататься на чужом автомобиле. За “шалость” придётся ответить родителям

Двое юных угонщиков решили покататься на чужом автомобиле. За “шалость” придётся ответить родителям

Житель села Тея сообщил правоохранителям об угоне автомобиля. Сельчанин припарковал свой Volkswagen на улице, а на следующий день машины на месте не оказалось.

Вскоре удалось обнаружить объявленное в розыск авто. За рулём был 13-летний подросток, пишет mvdpmr.org. В качестве пассажира рядом сидел его 9-летний приятель.

Как выяснилось, младший “угонщик” знал, что хозяин не закрывает транспортное средство. В салоне ребята нашли ключи и отправились кататься. Проехали несколько кварталов, затем бросили автомобиль, а сами отправились тратить найденные в машине деньги. Юные правонарушители пояснили, что Volkswagen намеревались вернуть на место, но не успели.

Оба подростка поставлены на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. За их противоправные действия предстоит ответить родителям.

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