Двое иракцев пытались незаконно пересечь молдо-румынскую границу на надувной лодке

Их задержали сотрудники Пограничной полиции.
По данным пресс-службы ведомства, нарушителей поймали в городе Леова. У 22-летнего и 24-летнего иностранцев не было документов.
Было установлено, что иракцы незаконно попали на территорию Молдовы, а следующим пунктом назначения была соседняя Румыния. Добраться до неё они собирались по воде – для этого подготовили надувную лодку и вёсла.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
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