Двое иностранцев пытались пересечь молдавскую границу по “липовым” документам

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В столичном аэропорту пограничники выявили двух граждан, предъявивших поддельные документы.

Так, в минувшую субботу пассажирка рейса «Стамбул-Кишинёв», гражданка Узбекистана, предъявила на пограничном контроле паспорт с признаками подделки. 35-летняя гражданка не смогла ответить на вопросы сотрудников Пограничной службы, документ был изъят.

А в воскресенье пассажир рейса «Кишинёв-Стамбул», 39-летний гражданин Мексики, предъявил поддельный мексиканский паспорт. Во время дополнительного контроля обнаружились водительские права и удостоверение личности, также с явными признаками фальсификации. Гражданин отказался давать какие-либо комментарии. Иностранца задержали на 72 часа до выяснения обстоятельств.

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