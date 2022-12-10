Двое иностранцев попались на границе с фальшивыми документами

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Оба инцидента были зарегистрированы накануне на КПП “Леушень”.

По данным Пограничной полиции, в первом случае контроль на выезд из Молдовы проходила 50-летняя гражданка Украины. Женщина была пассажиром автомобиля, направлявшегося в Германию. Пограничникам она предъявила украинский паспорт. В результате проверки было установлено, что документ был сфальсифицирован. Так как у женщины не было других документов, ей отказали в пересечении границы.

Во втором случае задокументирован 35-летний гражданин Азербайджана. Он направлялся в Румынию на автобусе “Кишинев-Бухарест”. В результате проверки при нем был найден фальшивый вид на жительство, выданный якобы властями Украины. Мужчина признался, что купил документ за 700 гривен.

Оба фальшивых документа были изъяты и направлены на экспертизу.

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