Двое украинцев получили запрет на въезд в Молдову и штраф за организацию нелегальной миграции

0

Штраф в размере 45 000 леев с лишением права въезда в Молдову сроком на 3 года – такое наказание понесут два гражданина Украины, обвиняемые в организации незаконной миграции.

По информации правоохранителей, несколько граждан Украины и Молдовы занимались незаконной перевозкой украинских граждан через границу. В сентябре 2022 года были установлены личности двух участников преступной группы – граждан Украины. Они переправили на территорию РМ 6 человек, получив с каждого за это по 1700 долларов США.

Нарушителям предстоит выплатить штраф в размере 900 у.е. Им также запрещён въезд на территорию Молдовы сроком на 3 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.