Двое хулиганов ограбили прохожего в столичном парке (ВИДЕО)

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19-летний потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что во время прогулки в парке «Долина роз» его ограбили.

К юноше подошли двое незнакомцев и вырвали из рук сумку, в которой были телефон и другие ценные вещи. Ущерб пострадавший оценил в 10 000 леев.

Подозреваемых удалось вскоре задержать: молодые люди 16 и 18 лет ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления. В ходе следствия полиция установила их причастность к ещё 5 грабежам, совершённым на Ботанике.

18-летний юноша был задержан на 72 часа, несовершеннолетний находится под следствием на свободе. Злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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