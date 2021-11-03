Двое граждан пытались сбыть в Интернете шпионскую аппаратуру (ФОТО)

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Сотрудники СИБ задержали двух мужчин, которые незаконно торговали в Интернете спецоборудованием.

В ходе обысков в домах задержанных нашли 40 устройств для секретного получения информации. Среди изъятого – аудио-видео-фотозаписывающие устройства, системы для определения местоположения транспортных средств и другие разведывательные устройства.

Гражданам грозит штраф от 650 до 850 условных единиц, от 200 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 3 лет.

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