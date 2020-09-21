Двое граждан попались с поддельными документами на границе (ФОТО)

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Инциденты произошли в пунктах пропуска “Скуляны” и “Леушены”.

В первом случае у 30-летнего водителя автобуса “Молдова – Германия” среди личных документов обнаружили удостоверение личности, сертификат об обучении и свидетельство о браке, выданные компетентными органами Румынии. Во всех присутствовали признаки подделки. Мужчина пояснил, что документы его попросили отвезти в Германию.

Во втором случае 24-летний житель Новоаненского района предъявил румынское удостоверение личности, выданное на чужое имя. Кроме того, в его бумажнике были водительские права с признаками подделки.

В отношении обоих нарушителей проводится разбирательство.

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