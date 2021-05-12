Двое граждан не смогли провезти через границу купленные автомобили

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Инциденты произошли в пунктах пропуска “Леушены” и “Костешты”.

В первом случае пограничники проверили Skoda Superb и выявили изменения в номере кузова буксируемой машины. Водитель заявил, что отвечал лишь за транспортировку автомобиля из Бельгии, а будущий владелец должен был явиться на пограничный пункт для таможенного оформления транспортного средства.

Во втором случае житель Оргеевского района пытался ввезти в страну Volkswagen с техническим паспортом другого автомобиля той же модели. Водитель отказался от каких-либо комментариев.

Оба транспортных средства были изъяты до прояснения всех обстоятельств.

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