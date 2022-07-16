Двое граждан Молдовы попались на границе с фальшивыми документами

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Инциденты были задокументированы накануне на КПП “Леушень”.

К пункту пропуска с разницей в 2 часа подъехали два автобуса, которые направлялись в Германию. Среди пассажиров были двое мужчин в возрасте 32 лет из Фалешт и Кишинёва. Первый мужчина предъявил удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями. Во время проверки в кошельке второго мужчины также нашли румынское удостоверение личности. Оба документа были сфальсифицированы.

Во время допроса нарушители признались, что получили документы через посредников, заплатив за них по 150 евро. Фальсификаты были изъяты, а нарушители задокументированы.

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