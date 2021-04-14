Двое граждан Молдовы ограбили полицейского в Киеве

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Ночью в Оболонском районе Киева двое мужчин заметили участкового офицера, который возвращался домой с дежурства, и решили завладеть его сумкой.

Догнав мужчину, один из злоумышленников нанёс жертве несколько ударов по голове, от которых потерпевший потерял сознание. Мужчины забрали сумку и с места совершения преступления скрылись, пишет kievvlast.com.ua.

Вскоре злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое граждан Республики Молдова, один из которых неоднократно отбывал наказание за аналогичные преступления.

Обвиняемые находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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