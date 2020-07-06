Двое детей из Кагульского района отравились химикатами

Двое детей из Кагульского района отравились химикатами

Несовершеннолетние были госпитализированы. Оба инцидента произошли в минувшие выходные.

В первом случае моющим средством отравился годовалый малыш. Во втором 3-летний ребёнок получил отравление пестицидами, которые используются для обработки винограда.

Детей доставили в столичный Институт матери и ребёнка. По словам врачей, пишет deschide.md, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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