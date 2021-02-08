Двое членов ОПГ попали в руки полиции. Мошенники за деньги обещали освободить из тюрьмы осуждённых

0

Столичной полиции удалось задержать преступную группу из трёх человек, обвиняемых в нескольких случаях мошенничества. Уроженцы Фалештского района и раньше привлекались за аналогичные правонарушения.

За деятельностью ОПГ в течение 2 месяцев велось наблюдение. Группировку возглавлял заключённый. Его сообщники создавали фальшивые профили в социальных сетях и выдавали себя за юристов. Они находили потенциальных жертв, у которых близкие были в тюрьме, и предлагали за деньги освободить отбывающих срок.

Один из задержанных – 26-летний мужчина – помещён под арест на 30 дней. Его 20-летний подельник находится под следствием. За мошенничество мужчинам грозит штраф от 42 500 до 67 500 леев или лишение свободы от 2 до 6 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.