Переходили дорогу в неположенном месте: под колёсами оказались двое

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Первый инцидент произошёл накануне в Ниспоренах. 65-летнего мужчину сбила машина Toyota. Пенсионера доставили в больницу с травмой головы.

А в Криулянском районе 60-летний сельчанин переходил улицу вне пешеходного перехода, в неосвещённом месте. Его сбил автомобиль ВАЗ. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами, пишет deschide.md.

Органы правопорядка расследуют оба случая.

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