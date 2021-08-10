Двое человек утонули в Днестре

Двое человек утонули в Днестре

В Дубоссарском районе на берегу реки было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

За день до трагедии сельчанин сказал родным, что пойдёт прогуляться. Домой мужчина так и не вернулся. Тело погибшего спасатели нашли в реке недалеко от берега, пишет novostipmr.com.

Второй трагический случай произошёл в селе Глиное Слободзейского района. По словам очевидцев, к Днестру спустился нетрезвый рыбак. Через несколько часов за ним пришёл родственник и попросил сложить удочки и идти домой. Тот не стал спорить и пообещал, что соберётся и пойдет следом. Но через короткое время раздался громкий всплеск.

Тело 36-летнего мужчины отыскали водолазы на дне реки. Специалисты предполагают, что рыбак, когда собирал снасти, мог потерять равновесие и упасть в воду.

Спасатели напоминают о том, что заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

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