Два человека пострадали в авариях из-за непогоды

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Первая авария случилась сегодня у села Бокша Фалештского района. 49-летняя женщина за рулём микроавтобуса Mercedes Vito не справилась с управлением.

Микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В итоге 46-летнюю пассажирку Mercedes госпитализировали с множественными травмами, пишет deschide.md.

Второе ДТП произошло в пригороде Бачой. Водитель Dacia Logan не справился с управлением на скользкой дороге. Машина слетела с дороги и перевернулась, водителя доставили в больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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