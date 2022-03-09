Два человека погибли в жутком ДТП в Сынжерейском районе

Два человека погибли в жутком ДТП в Сынжерейском районе

Страшная авария случилась этим утром недалеко от села Кошкодень.

По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter. Обе машины оказались на обочине.

Водитель автомобиля Toyota и его 20-летняя дочь скончались на месте до приезда врачей. Супругу погибшего и владельца микроавтобуса доставили в больницу, пишет deschide.md.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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