Два человека погибли в жутком ДТП в Сынжерейском районе

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Страшная авария случилась этим утром недалеко от села Кошкодень.

По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter. Обе машины оказались на обочине.

Водитель автомобиля Toyota и его 20-летняя дочь скончались на месте до приезда врачей. Супругу погибшего и владельца микроавтобуса доставили в больницу, пишет deschide.md.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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