Двое братьев попались на границе с поддельными румынскими паспортами

Двое братьев попались на границе с поддельными румынскими паспортами

Инцидент произошёл вчера на погранпереходе “Леушены”.

Среди пассажиров рейсового автобуса, направлявшегося в Германию, были двое жителей Рышканского района. В рюкзаке одного из мужчин сотрудники Пограничной полиции обнаружили два румынских удостоверения личности с признаками подделки.

Молодые люди, оказавшиеся братьями, рассказали, что получили документы через посредника. Каждый паспорт стоил 270 евро.

Документы отправлены на дополнительную экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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