Двое бендерчан в подпитии избили до смерти знакомого

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Суд вынес обвинительный приговор 37-летнему и 49-летнему мужчинам. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.

Компания знакомых распивала спиртное. После длительного застолья обвиняемые повздорили с одним из присутствующих мужчин и вдвоем поочередно стали избивать его. Только утром компания обратила внимание, что потерпевший уже не подаёт признаков жизни. Спустя сутки агрессоры вернулись в квартиру и перенесли тело погибшего подальше от места происшествия, пишет novostipmr.com.

За совершение особо тяжкого преступления один из фигурантов дела получил 8 лет лишения свободы, а второй, ранее судимый, – приговорён к 10 годам. Наказание осуждённые будут отбывать в колонии строгого режима.

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