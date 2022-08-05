Двое бельчан убили приятеля и спрятали труп в заброшенном здании

Двое бельчан убили приятеля и спрятали труп в заброшенном здании

Прокуратура направила в суд дело по обвинению двух братьев-близнецов из Бельц. Их обвиняют в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Обвиняемые вместе с 28-летней жертвой распивали дома алкоголь. Между мужчинами возник спонтанный конфликт, в результате которого братья жестоко избили гостя. Затем один из обвиняемых задушил избитого мужчину. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники завернули тело жертвы в одеяло и отвезли в заброшенное здание.

Преступники были задержаны и помещены в следственный изолятор. Братья полностью признали свою вину.

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